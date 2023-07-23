Ахеджакова высказалась о запрете смены пола в России

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова выступила в защиту людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Фото: pikabu.ru

Звезда фильма "Служебный роман" раскритиковала принтый в России закон о заперете на смену пола.

Народная артистка России объяснила, что мы могли видеть в иностранных фильмах, что за рубежом уже не испытывают неприязни к представителям ЛГБТ-сообществ.

"Весь мир уже понял, что это не разврат. Это не болезнь. Это просто другая хромосома. И всё. И не ваше собачье дело", — высказала своё мнение актриса.

Ранее сообщалось, что суд встал на сторону Лии Ахеджаковой по делу о фейковых аккаунтах в социальных сетях.

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Ахеджакова призналась была бы помоложе давно уехала из России