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Суд встал на сторону Лии Ахеджаковой по делу о фейковых страницах в соцсетях

0:54
Шоу-бизнес

Симоновский суд Москвы встал на сторону народной артистки России Лии Ахеджаковой.

Суд встал на сторону Лии Ахеджаковой по делу о фейковых страницах в соцсетях
Фото: msk1.ru

Как сообщает "МК", Симоновский суд Москвы встал на сторону Лии Ахеджаковой по делу о фейковых страницах в Сети, которые были созданы злоумышленниками. Известно, что якобы со страничек актрисы в соцсетях некие люди писали тексты, присваивая авторство Ахеджаковой.

В этой связи год назад артистка обратилась в Роскомнадзор с просьбой найти и наказать правонарушителей. Однако в ведомстве отказали не только в блокировке фейковых аккаунтов, но и в возбуждении административного дела.

Вопрос удалось решить в Симоновском суде, который начал разыскивать неизвестных, причинивших моральный ущерб актрисе, поскольку фейковые тексты были прочитаны огромным количеством пользователей Сети.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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