Певец SHAMAN опубликовал клип на песню "Мой бой", снятый в зоне проведения СВО

Сегодня, 20 июля, российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, презентовал новый клип на песню "Мой бой". Видео снимали на протяжении шести месяцев в зоне проведения спецоперации на Украине.

SHAMAN — Мой бой

Героями клипа стали солдаты, добровольцы, волонтёры, врачи и военные корреспонденты. Основная задумка состоит в том, чтобы показать тонкую грань между мирной жизнью и боевыми действиями.

"Клип снят в зоне проведения СВО в рамках благотворительного тура по городам Новороссии. Все кадры в нём документальные, а героями стали те, для кого ежедневный подвиг — это профессия", — написал Дронов.

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