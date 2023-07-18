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Александр Буйнов рассказал о борьбе с онкологией: "Я за что-то наказан"

1:09
Шоу-бизнес

Известный певец Александр Буйнов рассказал о борьбе с онкологией после того, как 20 лет назад ему был поставлен диагноз.

Александр Буйнов рассказал о борьбе с онкологией: "Я за что-то наказан"
Фото: aif.ru

В нулевых Александру Буйнову был поставлен диагноз: рак предстательной железы. Артист начал лечение и ему даже удалось вступить в ремиссию. Об этом он рассказал в эфире программы "Эмпатия Манучи" на YouTube-канале.

"Считаю, что победил свой недуг. Диагноз мне поставили лет 18-20 назад. Есть секретный укол, я его делаю раз в полгода. Сделал — забыл", — поделился 73-летний артист.

По словам Буйнова, его серьёзные диагноз может быть наказанием за что-то. Однако, не смотря на рак, он старается сохранять позитивный настрой. Также певец добавил, что в этом ему помогают родные и близкие.

"Никто мне не говорил, что это конец, что все плохо и надо плакать. Во-первых, бывает хуже. Во-вторых, я, наверное, за что-то наказан. Судьбу мы делаем сами каждый день", — рассказал Александр Буйнов.

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Александр Буйнов — Падают листья
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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