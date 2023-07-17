Александр Буйнов рассказал о вероятности возвращения Аллы Пугачёвой в Россию: "У неё здесь армия поклонников"

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Известный российский певец Александр Буйнов рассказал о вероятности возвращения Аллы Пугачёвой в Россию.

Фото: uznayvse.ru

По словам артиста, он до последнего не мог поверить в то, что его коллега по сцене Алла Пугачёва покинула Россию. Буйнов отметил, что он был уверен, что Примадонна просто отдыхает в Израиле и спустя недолгое время вернётся на родину. Однако артистка до сих пор не вернулась в Россию. Об этом пишет aif.ru.

Тем не менее Александр Буйнов убеждён, что рано или поздно певица вновь приедет в Россию и останется здесь.

"Я не представляю, чтобы она не вернулась домой. Она там, потому что там Макс, там дети. Я думаю, что здесь у нее всё равно осталась армия поклонников. Никто не отберет у неё этого", — заявил певец.

Напомним, после начала СВО Алла Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми переехали жить в Израиль.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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Александр Буйнов в гостях у Пугачевой и Галкина*