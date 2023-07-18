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Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

1:47
Шоу-бизнес

Скоро состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, организованный Лаймой Вайкуле. Многие известные артисты, включая Марию Максакову, Андрея Макаревича*, Аллу Пугачёву и Максима Галкина**, ожидаются на этом мероприятии. Однако возникает вопрос, на каком языке будут выступать эти талантливые исполнители. Адвокат Александр Добровинский выразил своё мнение на этот счёт в беседе с изданием StarHit.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Фото: ria.ru

Он отметил, что все хиты этих артистов написаны на их родном языке. Тем не менее на фестивале в Юрмале, который проходит в Латвии, русский является общепринятым и понятным для большинства участников и зрителей.

"Язык тех школ, которые закрывают. Язык людей той страны, которая придумала фестиваль в Юрмале. Язык тех людей, которых в Латвии не хотят видеть. Каково? Вот уж действительно месть должна быть холодной. Как Балтийское море", — сказал советник по правовым вопросам.

Добровинский предположил, что артисты могут выступить на разных языках, но украинский, например, маловероятен, так как он не распространён в Латвии. Он также выразил своё желание услышать песню "Старовинні годинники" в исполнении Пугачёвой.

Таким образом, на фестивале Вайкуле в Юрмале, скорее всего, артисты будут выступать на русском языке.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023. 

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.  

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Вайкуле отвечает на провокационные вопросы зрителей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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