Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скоро состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, организованный Лаймой Вайкуле. Многие известные артисты, включая Марию Максакову, Андрея Макаревича*, Аллу Пугачёву и Максима Галкина**, ожидаются на этом мероприятии. Однако возникает вопрос, на каком языке будут выступать эти талантливые исполнители. Адвокат Александр Добровинский выразил своё мнение на этот счёт в беседе с изданием StarHit.

Фото: ria.ru

Он отметил, что все хиты этих артистов написаны на их родном языке. Тем не менее на фестивале в Юрмале, который проходит в Латвии, русский является общепринятым и понятным для большинства участников и зрителей.

"Язык тех школ, которые закрывают. Язык людей той страны, которая придумала фестиваль в Юрмале. Язык тех людей, которых в Латвии не хотят видеть. Каково? Вот уж действительно месть должна быть холодной. Как Балтийское море", — сказал советник по правовым вопросам.

Добровинский предположил, что артисты могут выступить на разных языках, но украинский, например, маловероятен, так как он не распространён в Латвии. Он также выразил своё желание услышать песню "Старовинні годинники" в исполнении Пугачёвой.

Таким образом, на фестивале Вайкуле в Юрмале, скорее всего, артисты будут выступать на русском языке.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вайкуле отвечает на провокационные вопросы зрителей