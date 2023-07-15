Кети Топурия высказалась об эмигрировавших из России артистах: "У каждого есть свой выбор"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица, солистка группы "А'Студио" Кети Топурия высказалась об эмигрировавших из России артистах.

Фото: uznayvse.ru

По словам артистки, каждый человек вправе делать собственный выбор. Именно поэтому Кети Топурия не осуждает российских знаменитостей, которые решили уехать из страны после начала СВО. Также певица подчеркнула, что лично она не собирается покидать Россию. Об этом сообщает "Мослента".

"У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю", — сказала певица.

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