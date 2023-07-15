Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Скотт Риттер пообещал, что Россия "отреагирует как следует" в случае поставок истребителей F-16
Российские войска прорывают оборону армии Украины у Лимана Первого
Лариса Гузеева отчитала подписчиков соцсети за критику её дочери: "Почему вас это волнует?"
200 грамм экзотических фруктов ежедневно наладят пищеварение
Американский правозащитник Барака заявил, что Зеленский совершил большую ошибку, не послушав Путина
Спасённая от покушения Собчак рассказала о странностях, которые происходили у её офиса
На Украине стали что-то подозревать: "Каждое слово Буданова оказалось брехнёй"
Российские войска нанесли мощный удар по скоплению ВСУ у Орехова
Диетолог Микитюк назвала 3 продукта, которые укрепят суставы

Кети Топурия высказалась об эмигрировавших из России артистах: "У каждого есть свой выбор"

0:40
Шоу-бизнес

Известная певица, солистка группы "А'Студио" Кети Топурия высказалась об эмигрировавших из России артистах.

Кети Топурия высказалась об эмигрировавших из России артистах: "У каждого есть свой выбор"
Фото: uznayvse.ru

По словам артистки, каждый человек вправе делать собственный выбор. Именно поэтому Кети Топурия не осуждает российских знаменитостей, которые решили уехать из страны после начала СВО. Также певица подчеркнула, что лично она не собирается покидать Россию. Об этом сообщает "Мослента".

"У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю", — сказала певица.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кети Топурия - О новых отношениях, интервью Гуфа у Собчак и пластике
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Рак, туберкулёз, диабет: употребление алкоголя может привести к страшным болезням

Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.

Early View: маленькие дозы алкоголя приводят к развитию раковых заболеваний у человека
РИА Новости: Европе угрожает война с Украиной по окончании СВО
Европе грозит война с Украиной после СВО
Хитрый план: российский боец выдал себя за солдата ВСУ и взял в плен солдат противника
Леонид Агутин оконфузился за границей
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Орёт себе и всё": Лайма Вайкуле раскритиковала певца SHAMAN
"Шторм Z" захватил планшет с секретной системой ВСУ
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Во всех ли случаях от атеросклероза спасут статины, объяснил кардиолог
Последние материалы
Спасённая от покушения Собчак рассказала о странностях, которые происходили у её офиса
Кети Топурия высказалась об эмигрировавших из России артистах: "У каждого есть свой выбор"
На Украине стали что-то подозревать: "Каждое слово Буданова оказалось брехнёй"
Российские войска нанесли мощный удар по скоплению ВСУ у Орехова
Диетолог Микитюк назвала 3 продукта, которые укрепят суставы
МК: критик Соседов ночью устроил скандал в гостинице Витебска
Путешествие по Северному Кавказу: древняя история и современный экстрим
Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус
Врач назвала 11 типов людей, которым нельзя пить кофе
Российский штурмовик с позывным Рысь рассказал о бое под Антоновским мостом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников