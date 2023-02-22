Издание РИА Новости опубликовало статью, в которой перечислены звёзды российского шоу-бизнеса, выступившие против проведения СВО на территории Украины.
В число тех, кто открыто выступил против проведения специальной военной операции вошло большое число популярных в России артистов. В частности, в список попали: солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская, певица Вера Брежнева, журналист Юрий Дудь*, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, певица Лайма Вайкуле, шоумен и музыкант Семен Слепаков, певица Светлана Лобода.
Также не поддержали СВО популярный певец Валерий Меладзе, ведущий Максим Галкин*, рок музыканты Максим Покровский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, Земфира* и вокалист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.
Кроме этого, издание добавило в список известного юмориста и исполнителя Александра Ревву, который открыто не высказывался на соответствующую тему.
* - признаны Минюстом РФ иноагентами.
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