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Издание РИА Новости опубликовало имена звёзд, которые выступили против проведения СВО на территории Украины

1:15
Шоу-бизнес

Издание РИА Новости опубликовало статью, в которой перечислены звёзды российского шоу-бизнеса, выступившие против проведения СВО на территории Украины.

Издание РИА Новости опубликовало имена звёзд, которые выступили против проведения СВО на территории Украины

В число тех, кто открыто выступил против проведения специальной военной операции вошло большое число популярных в России артистов. В частности, в список попали: солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская, певица Вера Брежнева, журналист Юрий Дудь*, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, певица Лайма Вайкуле, шоумен и музыкант Семен Слепаков, певица Светлана Лобода.

Также не поддержали СВО популярный певец Валерий Меладзе, ведущий Максим Галкин*, рок музыканты Максим Покровский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич*, Земфира* и вокалист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

Кроме этого, издание добавило в список известного юмориста и исполнителя Александра Ревву, который открыто не высказывался на соответствующую тему.

* - признаны Минюстом РФ иноагентами.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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