Украинский тиктокер Бабич вернулся из США зарабатывать на русских подростках

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский тиктокер Артур Бабич, сбежавший в Соединенные Штаты после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, вернулся в Россию.

Фото: studyinternational.com

Родившийся в Кривом Роге Днепропетровской области, на родине президента Украины Владимира Зеленского, молодой человек добился известности благодаря коротким видео в TikTok. Заработав первые деньги, он приехал в Москву, где стал снимать ролики с популярным блогером Даней Милохиным.

После отъезда Бабича в США доходы тиктокера резко упали.

"Потому решил вернуться за копеечкой в нелюбимую Москву, где находятся все его платёжеспособные фанаты", — сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации уточняют, что сейчас блогер довольствуется более скромным райдером и просит у организаторов гастролей не деликатесы и охрану, а небольшую гримерку и чай с фруктами.

Ранее стало известно, что сбежавших за границу от мобилизации украинских мужчин будут отлавливать с помощью Интерпола.

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