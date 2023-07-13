Причиной внезапной смерти актрисы сериала "Каменская" Ларисы Маршаловой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что прибывшая по вызову бригада врачей скорой помощи ничего сделать не смогла, 44-летняя артистка скоропостижно скончалась.
Издание пишет, что прощание с Маршаловой пройдёт 14 июля в театре киноактёров в Минске.
За годы карьеры актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых "Каменская", "Мужчины не плачут", "Детективное агентство Иван да Марья" и других.
Напомним, Маршалова внезапно скончалась утром 12 июля.
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