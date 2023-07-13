Shot: причиной внезапной смерти актрисы сериала "Каменская" Маршаловой стал тромб

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Причиной внезапной смерти актрисы сериала "Каменская" Ларисы Маршаловой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственные источники.

Фото: https://spicami.ru/archives/127656

Отмечается, что прибывшая по вызову бригада врачей скорой помощи ничего сделать не смогла, 44-летняя артистка скоропостижно скончалась.

Издание пишет, что прощание с Маршаловой пройдёт 14 июля в театре киноактёров в Минске.

За годы карьеры актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых "Каменская", "Мужчины не плачут", "Детективное агентство Иван да Марья" и других.

Напомним, Маршалова внезапно скончалась утром 12 июля.

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Скоропостижно умерла 44-летняя актриса Маршалова