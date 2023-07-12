Лариса Гузеева улетела из России после объявления о возвращении "Давай поженимся!": "Я в любимой Болгарии"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После новостей о возвращении шоу "Давай поженимся!" в эфир Первого канала актриса и ведущая Лариса Гузеева улетела из России.

Фото: thevoicemag.ru

Спустя несколько дней после того, как Лариса Гузеева лично подтвердила своё возвращение в шоу "Давай поженимся!" в качестве ведущей, артистка улетела в Болгарию на отдых.

"Всем привет! А меня с отпуском! Я не очень люблю разнообразие в своей жизни. Мне нравится, когда всё стабильно, не меняется и всё хорошо. Я в своей любимой Болгарии, прямо обожаю!" — рассказала Гузеева.

Однако отпуск ведущей омрачили некоторые моменты, о чём она также поделилась со своими подписчиками. В частности, знаменитость пожаловалась на чересчур любопытных прохожих, которые буквально так и норовят заглянуть в чужие окна.

"Прямо настроение испортилось", — добавила Гузеева.

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Перлы Ларисы Гузеевой на программе "Давай поженимся!"