После новостей о возвращении шоу "Давай поженимся!" в эфир Первого канала актриса и ведущая Лариса Гузеева улетела из России.
Спустя несколько дней после того, как Лариса Гузеева лично подтвердила своё возвращение в шоу "Давай поженимся!" в качестве ведущей, артистка улетела в Болгарию на отдых.
"Всем привет! А меня с отпуском! Я не очень люблю разнообразие в своей жизни. Мне нравится, когда всё стабильно, не меняется и всё хорошо. Я в своей любимой Болгарии, прямо обожаю!" — рассказала Гузеева.
Однако отпуск ведущей омрачили некоторые моменты, о чём она также поделилась со своими подписчиками. В частности, знаменитость пожаловалась на чересчур любопытных прохожих, которые буквально так и норовят заглянуть в чужие окна.
"Прямо настроение испортилось", — добавила Гузеева.
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