Помолодевшая Лариса Гузеева возвращается в шоу "Давай поженимся!" спустя 1,5 года: программа изменится

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила о возвращении на телеэкраны Первого канала шоу "Давай поженимся!" вместе с её участием спустя 1,5 года.

Фото: thevoicemag.ru

После заявления гендиректора Первого канала Константина Эрнста о возвращении шоу "Давай поженимся!" в эфир Лариса Гузеева впервые прокомментировала и подтвердила эту новость. Также ведущая рассказала, что теперь программа станет более серьёзной. Об этом сообщает StarHit.

"Сейчас такое время, когда лучше жить гуртом — с родными, близкими, друзьями. Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", — рассказала Гузеева.

Также недавно знаменитость сообщила поклонникам, что последнее время активно сбрасывала лишний вес, готовясь к съёмкам. Её подписчики отметили, что их любимая ведущая вернётся в эфир помолодевшей и отдохнувшей.

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