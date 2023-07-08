Выпавшему из окна сыну актёра Михаила Ефремова удалили часть таза: диагностирована кататравма

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стали известны подробности состояния сына известного актёра Михаила Ефремова Николая, который более недели назад выпал из окна третьего этажа.

Фото: woman.ru

Сообщается, что 31-летнему Николаю Ефремову удалили часть костей таза, поскольку их не удалось восстановить. Также отмечается, что звёздный наследник до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Николай в сознании, но пока не ориентируется в пространстве. Об этом сообщает StarHit.

По словам источника, у Николая Ефремова кататравма, закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб лёгких, переломы костей таза, бедра и локтя.

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Николай Ефремов выпал из окна