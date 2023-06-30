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Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей столичной квартиры

0:33
Шоу-бизнес

Наследник актёра Михаила Ефремова Николай Ефремов получил тяжёлые травмы при падении из окна. 

Сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова выпал из окна своей московской квартиры.

31-летнего актёра после падения с высоты экстренно доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Ефремов-младший оказался на операционном столе, его прооперировали. 

Николай заверил, что падение произошло случайно, и в произошедшем он никого не винит.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей столичной квартиры
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