Наследник актёра Михаила Ефремова Николай Ефремов получил тяжёлые травмы при падении из окна.
Сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова выпал из окна своей московской квартиры.
31-летнего актёра после падения с высоты экстренно доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Ефремов-младший оказался на операционном столе, его прооперировали.
Николай заверил, что падение произошло случайно, и в произошедшем он никого не винит.
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