Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей столичной квартиры

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник актёра Михаила Ефремова Николай Ефремов получил тяжёлые травмы при падении из окна.

Сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова выпал из окна своей московской квартиры.

31-летнего актёра после падения с высоты экстренно доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Ефремов-младший оказался на операционном столе, его прооперировали.

Николай заверил, что падение произошло случайно, и в произошедшем он никого не винит.

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