Шоумен Тимур Родригез посмеялся над экстравагантными нарядами Филиппа Киркорова

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез подшутил над Филиппом Киркоровым в своих социальных сетях.

Фото: smotrim.ru

Комик опубликовал видео, в котором предстал перед поклонниками в странном костюме, похожем на традиционный африканский наряд. Родригез дополнил свой образ массивными браслетами, красной шапкой с металлическим цветком и большим посохом.

"С этого момента, Филипп, ты номер два, а я — номер один", — заявил Тимур.

Таким образом шоумен намекнул Киркорову, что намерен посоревноваться с ним в экстравагантности нарядов.

Ранее Филипп Бедросович опубликовал в соцсетях фото с новой причёской. Артист продемонстрировал бритую голову, удивив поклонников очередным преображением.

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