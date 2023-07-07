Шоумен Тимур Родригез подшутил над Филиппом Киркоровым в своих социальных сетях.
Комик опубликовал видео, в котором предстал перед поклонниками в странном костюме, похожем на традиционный африканский наряд. Родригез дополнил свой образ массивными браслетами, красной шапкой с металлическим цветком и большим посохом.
"С этого момента, Филипп, ты номер два, а я — номер один", — заявил Тимур.
Таким образом шоумен намекнул Киркорову, что намерен посоревноваться с ним в экстравагантности нарядов.
Ранее Филипп Бедросович опубликовал в соцсетях фото с новой причёской. Артист продемонстрировал бритую голову, удивив поклонников очередным преображением.
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