Исчезнувшая со сцены после СВО Аллегрова просит 10 миллионов рублей за 40-минутное выступление

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, какой гонорар требует известная певица Ирина Аллегрова, чтобы выступить после начала СВО.

Фото: mk.ru

После начала СВО Ирина Аллегрова фактически перестала выходить на сцену. По словам концертного промоутера и бывшего директора Софии Ротару Сергея Лаврова, Аллегрова редко отказывалась от выступлений. Например, каждое лето она ездила с концертами на юг, однако в этом году её выступлений не планируется. Об этом сообщает "МК".

Лавров также отметил, что 71-летняя певица даже на "заказники" в последнее время не всегда соглашается. Чтобы она выступила на корпоративе, певица называет астрономическую сумму, которую могут позволить себе только олигархи.

"Раньше с Аллегровой можно было разговаривать при ценнике 50 тысяч евро. Сейчас у неё цена совсем другая. Она просит 100 тысяч евро. То есть 9-10 миллионов рублей за 40-50-минутное выступление", — рассказал Лавров.

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