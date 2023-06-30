Спортивный врач остапенко оценил тренировки Костомарова на протезах: "встанет на коньки"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский фигурист Роман Костомаров удивляет не только соотечественников, но и весь мир, показывая свои тренировки на протезах. Спортивный врач Леонид Остапенко прокомментировал состояние спортсмена и обрисовал его перспективы в спортивной жизни.

"Поскольку он спортсмен высочайшего класса, то у него очень крепкие и устойчивые двигательные навыки, и они никуда не делись. Просто ему надо эти навыки перенести на новые нейромышечные связи. <…> Как только он научится пользоваться этими протезами достаточно уверенно, я более, чем убеждён, что, во-первых, он сможет встать на коньки — другое дело, как он сможет кататься", — сказал специалист в беседе с МК.

Непонятно, до какого уровня он сможет дойти в катании на коньках, но перспективы у Костомарова есть, считает Остапенко. Фигуристу придётся управлять мышцами иначе. Эти навыки могут восстановиться достаточно быстро, так как положительная динамика на лицо: он уверенно стоит на опорной ноге, когда поднимает вторую в воздух выше головы.

Встать на коньки Костомарову помогут ботинки, которые будут надеваться на протезы, полагает врач.

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