Филипп Киркоров обратился к россиянам: "Пишу не как артист"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров обратился к россиянам и призвал сплотить граждан страны.

По словам певца, бойцам, которые находятся на СВО, необходимо знать, что в тылу всё спокойно.

"Пишу не как артист, а как россиянин, человек, всю жизнь живущий в Москве, — написал Киркоров на своей странице в Сети. — Только когда в тылу будет всё спокойно, наши парни на передовой, наши герои спокойно без мыслей о доме смогут заниматься обеспечением безопасности наших людей".

Киркоров подчеркнул, что всех россиян объединяет то, что они граждане одной страны, несмотря на различия во мнениях, вероисповедания и культурные традиции. Певец уточнил, что как патриот России прививает любовь к Родине и двоим своим детям.

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