Артист Игорь Наджиев сообщил о том, что в 1994 году певица Алла Пугачёва помешала его карьере. Он уточнил, что инцидент произошёл во время музыкального конкурса "Ялта-Москва-Транзит".
Певец пояснил, что до участия в конкурсе он одержал победу в "Звёздном дожде" и поэтому рассчитывал на такой же результат. Более того, он получил много поддержки от членов жюри. Однако смог занять только 10 место.
Наджиев признался, что после этого к нему подошёл поэт Михаил Танич и рассказал о том, что именно Алла Борисовна помешала ему одержать победу.
"Я был удивлён результатом. Михаил Исаевич мне признался тогда: "Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Всё было заранее известно", — сказал певец.
Позже Наджиеву передали слова самой Примадонны о том, что король на эстраде должен быть один и это Филипп Киркоров.
"Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачёва сказала: "Наша эстрада может только одного "принца" вынести. Второму не бывать", — вспоминает артист.
Об этом сообщает сайт aif.ru.
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