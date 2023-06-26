Певец Игорь Наджиев рассказал, как Алла Пугачёва помешала его карьере из-за Филиппа Киркорова

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист Игорь Наджиев сообщил о том, что в 1994 году певица Алла Пугачёва помешала его карьере. Он уточнил, что инцидент произошёл во время музыкального конкурса "Ялта-Москва-Транзит".

Певец пояснил, что до участия в конкурсе он одержал победу в "Звёздном дожде" и поэтому рассчитывал на такой же результат. Более того, он получил много поддержки от членов жюри. Однако смог занять только 10 место.

Наджиев признался, что после этого к нему подошёл поэт Михаил Танич и рассказал о том, что именно Алла Борисовна помешала ему одержать победу.

"Я был удивлён результатом. Михаил Исаевич мне признался тогда: "Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Всё было заранее известно", — сказал певец.

Позже Наджиеву передали слова самой Примадонны о том, что король на эстраде должен быть один и это Филипп Киркоров.

"Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачёва сказала: "Наша эстрада может только одного "принца" вынести. Второму не бывать", — вспоминает артист.

Об этом сообщает сайт aif.ru.

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