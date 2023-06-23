Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Водитель иномарки сбил медведя в Республике Удмуртия
Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес
Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников
Кива: каждый военком Украины в среднем утилизировал 20 тысяч здоровых украинцев
Сальдо: Чонгарский мост был повреждён сильнее, чем предполагалось ранее
В египетском отеле турист из Польши напал на гражданина России, предварительно оскорбив его
The Telegraph: Россия выстроила мощнейшую в мире линию обороны по "трёхлинейной системе"
Эксперты назвали лучшее время для завтрака
На месте пакистанского миллиардера на "Титане" мог оказаться американский бизнесмен, отказавшийся от погружения

Продюсер Герасимов сообщил о том, что артисты не простят певицу РФ Аллу Пугачёву

1:07
Шоу-бизнес

Продюсер Александр Герасимов высказался о возможном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Он отметил, что Примадонна заслужила провести пенсию в спокойном и размеренном ритме.

Герасимов сообщил, что, скорее всего Алла Борисовна уже не вернётся на родину, даже не смотря на то, что с Россией у неё очень крепкая связь.

"Я не вижу, чем она здесь будет заниматься. Алла давно сдала все свои позиции на эстраде", — сказал Герасимов.

Продюсер отметил, что сейчас Пугачёва — обыкновенная пенсионерка, которая наслаждается своей жизнью. Он подчеркнул: у певицы давно другие ценности, она старается искать позитивные моменты в каждом дне.

Также Герасимов возмутился поведением российских представителей шоу-бизнеса, которые после отъезда Примадонны за границу, начали поливать её грязью.

"Артисты всегда её уважали. А теперь они поливают её грязью, оскорбляют и унижают! А ведь Аллу есть за что уважать!" — сказал Герасимов в беседе с "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вайкуле рассказала что знает почему молчит Пугачева
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Пугачёва похвасталась увеличенными в Израиле губами
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Последние материалы
Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес
Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников
Кива: каждый военком Украины в среднем утилизировал 20 тысяч здоровых украинцев
Сальдо: Чонгарский мост был повреждён сильнее, чем предполагалось ранее
В египетском отеле турист из Польши напал на гражданина России, предварительно оскорбив его
The Telegraph: Россия выстроила мощнейшую в мире линию обороны по "трёхлинейной системе"
Эксперты назвали лучшее время для завтрака
На месте пакистанского миллиардера на "Титане" мог оказаться американский бизнесмен, отказавшийся от погружения
FATF не стал слушать Украину и не включил Россию в "чёрный" список
Небензя: контрнаступление Украины самоубийственно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников