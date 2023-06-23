Продюсер Герасимов сообщил о том, что артисты не простят певицу РФ Аллу Пугачёву

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Александр Герасимов высказался о возможном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Он отметил, что Примадонна заслужила провести пенсию в спокойном и размеренном ритме.

Герасимов сообщил, что, скорее всего Алла Борисовна уже не вернётся на родину, даже не смотря на то, что с Россией у неё очень крепкая связь.

"Я не вижу, чем она здесь будет заниматься. Алла давно сдала все свои позиции на эстраде", — сказал Герасимов.

Продюсер отметил, что сейчас Пугачёва — обыкновенная пенсионерка, которая наслаждается своей жизнью. Он подчеркнул: у певицы давно другие ценности, она старается искать позитивные моменты в каждом дне.

Также Герасимов возмутился поведением российских представителей шоу-бизнеса, которые после отъезда Примадонны за границу, начали поливать её грязью.

"Артисты всегда её уважали. А теперь они поливают её грязью, оскорбляют и унижают! А ведь Аллу есть за что уважать!" — сказал Герасимов в беседе с "МК".

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