Роза Сябитова рассказала о возвращении шоу "Давай Поженимся!": "Никаких комментариев я давать не могу"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ведущая и главная телесваха страны Роза Сябитова прокомментировала новость о возвращении в эфир популярной телепередачи "Давай поженимся!"

Недавно в СМИ появилась информация о том, что телепередача "Давай поженимся!" возвращается в эфир Первого канала. Однако Сябитова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть это известие. Ведущая посоветовала обратиться в пресс-службу канала, сообщает портал Woman.ru.

"По программе никаких комментариев я давать не могу, это всё в пресс-службу канала. Но я ничего и не слышала о съёмках, у меня никакой информации и никаких предложений нет. Тут я не в курсе событий совсем", — заявила Сябитова.

Напомним, 19 июня на ПМЭФ генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил о том, что съёмки шоу "Давай поженимся" будут возобновлены.

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