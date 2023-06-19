Перенёсшая инфаркт актриса Лидия Федосеева-Шукшина переведена в обычную палату

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Состояние здоровья актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось.

Фото: slovodel.com

Народную артистку РСФСР перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом сообщила дочь Лидии Николаевны.

"Сейчас она очень слабенькая. Восстановление идёт медленно", — заявила Ольга Шукшина в беседе с РИА "Новости".

О госпитализации артистки сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов канала, у Федосеевой-Шукшиной диагностировали левожелудочковую недостаточность и установили актрисе временный кардиостимулятор.

Врачи подтвердили, что в мае Лидия Николаевна перенесла инфаркт головного мозга, однако в медучреждение артистка обратилась лишь спустя несколько недель.

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