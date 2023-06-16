Десантники устроили шоу возле стенда Сибирского федерального округа на ПМЭФ-2023.
Трое мужчин в тельняшках под песню SHAMANа "Я русский" удивляли посетителей форума различными трюками. Один из десантников порвал резиновую грелку и согнул кусок арматуры, его коллега руками разорвал теннисный мячик.
В конце своего выступления мужчины вместе исполнили песню "Господа офицеры", сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка".
Отмечается, что десантники являются представителями организации "Сильнейшая нация мира".
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