Фигуристка Алина Загитова оказалась в центре скандала на ПМЭФ-2023

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Фигуристка Алина Загитова не смогла выразить свою мысль во время дискуссии в рамках ПМЭФ-2023.

Фото: edayfm.com

Олимпийская чемпионка уже во второй раз приезжает на ПМЭФ в качестве гостя. В этом году Загитова провела разминку для участников забега "Мы вместе" и приняла участие в конференции на тему "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту".

Однако в ходе обсуждения не смогла корректно сформулировать свою мысль, вызвав недовольство со стороны заместителя министра спорта Одеса Байсултанова.

Загитова заявила, что в российском фигурном катании введён новый тип соревнований, который подразумевает борьбу между женщинами и мужчинами. После завершения дискуссии к олимпийской чемпионке подошёл Байсултанов и подчеркнул, что он не допустит проведения подобных соревнований, пока находится на своём посту.

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Алина Загитова: Соревнования между мужчиной и женщиной — очень интересный формат