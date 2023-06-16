Гендиректор Первого канала Эрнст назвал фильмы Голливуда последних лет "дерьмом"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильмы Голливуда последних лет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст охарактеризовал одним словом. Он назвал их дерьмом и сравнил с качеством советского кино, сообщает РБК.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По мнению Эрнста, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира, с одной стороны. Но, с другой, он производит последние 15 лет такое количество плохих фильмов, что может соревноваться со студией имени Горького 1972 года.

Свою точку зрения об американском кинорынке и специфике местного проката продюсер объяснил тем, что основная аудитория его — подростки, а все серьёзные люди ушли в производство сериалов.

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