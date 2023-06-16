Фильмы Голливуда последних лет генеральный директор Первого канала Константин Эрнст охарактеризовал одним словом. Он назвал их дерьмом и сравнил с качеством советского кино, сообщает РБК.
По мнению Эрнста, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира, с одной стороны. Но, с другой, он производит последние 15 лет такое количество плохих фильмов, что может соревноваться со студией имени Горького 1972 года.
Свою точку зрения об американском кинорынке и специфике местного проката продюсер объяснил тем, что основная аудитория его — подростки, а все серьёзные люди ушли в производство сериалов.
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