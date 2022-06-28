Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, любит рассказывать о том, как ему запретили выступления в России после конкурса "Евровидение-2007". Он считает, что подвергся травле после конфликта с Константином Эрнстом, так как продюсер позавидовал ему.
Данилко сообщил, что ходил к Эрнсту лично и просил направить выступать на "Евровидение" от Российской Федерации. Однако в этой просьбе певцу было отказано. И якобы именно после этого эпизода появился скандально известный хит Верки Сердючки "Lasha Tumbai".
По словам артиста, он общался с Эрнстом только один раз и рассказал, что есть такая песня, но его не пустят на конкурс от Украины.
"Попросил возможности выступить от России. А он ответил: "Нет. Эта песня не подойдет", — сообщил подробности разговора оскорблённый Данилко в ходе съёмок YouTube-шоу "А поговорить?".
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