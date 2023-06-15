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Ведущий Александр Олешко раскритиковал шоу Comment Out и ведущего Владимира Маркони

1:08
Шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Александр Олешко высказался о работе Владимира Маркони и раскритиковал его шоу Comment Out, где приглашенные знаменитости пишут гадости в комментариях другим артистам.

Ведущий Александр Олешко раскритиковал шоу Comment Out и ведущего Владимира Маркони
Фото: https://instagram.com/oleshkoaleksandr

Телеведущий в новом интервью рассказал, что Лера Кудрявцева принимала участие в этой программе и написала неподобающий комментарий к его фотографии с президентом России Владимиром Путиным, где он вручает ему благодарность. По словам Олешко, это лишь показало неуважение со стороны Кудрявцевой, после этого он пересмотрел своё отношение к ведущей.

"Они над всем этим смеются. Оскорбляют не только меня таким образом, но и страну, и президента, они оскорбили мой труд. Для них такое поведение в порядке вещей", — сказал Олешко в беседе с Давидом Виннером на YouTube.

Также актёр высказался о творчестве Маркони и назвал его "странным деятелем", который не имеет своей индивидуальности. А YouTube-шоу Comment Out является "похабщиной" и не несёт никакой полезной информации для зрителей.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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