ТАСС: чемпиону ОИ Роману Костомарову проведут операцию по протезированию через две-три недели

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров готовится к протезированию.

Фото: popcake.tv

Сейчас олимпийский чемпион в танцах на льду проходит реабилитацию после подготовительных манипуляций в рамках операции по протезированию.

"Настроение нормальное. Протезирование начнётся через две-три недели", — заявил знакомый с ситуацией источник в беседе с ТАСС.

Костомаров несколько месяцев провёл в реанимации больницы в Коммунарке. Спортсмен был госпитализирован с пневмонией 10 января. Позже у фигуриста развился сепсис и некроз тканей. Медики приняли решение о проведении нескольких операций по ампутации. На данный момент состояние здоровья Романа стабилизировалось. С ним работает психолог и реабилитологи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.