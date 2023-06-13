Фигурист Роман Костомаров готовится к протезированию.
Сейчас олимпийский чемпион в танцах на льду проходит реабилитацию после подготовительных манипуляций в рамках операции по протезированию.
"Настроение нормальное. Протезирование начнётся через две-три недели", — заявил знакомый с ситуацией источник в беседе с ТАСС.
Костомаров несколько месяцев провёл в реанимации больницы в Коммунарке. Спортсмен был госпитализирован с пневмонией 10 января. Позже у фигуриста развился сепсис и некроз тканей. Медики приняли решение о проведении нескольких операций по ампутации. На данный момент состояние здоровья Романа стабилизировалось. С ним работает психолог и реабилитологи.
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