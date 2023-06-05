Фигуристу Роману Костомарову проведут операцию по протезированию через два месяца

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров готовится к операции по протезированию.

Фото: rsport.ria.ru

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду стабилизировалось.

"До начала протезирования осталось месяца два. Он чувствует себя нормально", — заявил в беседе с РИА "Новости" знакомый с ситуацией источник.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. На фоне пневмонии у фигуриста развился сепсис и некроз тканей. Чтобы спасти жизнь Романа, медики приняли решение провести несколько операций по ампутации конечностей.

После операции по протезированию спортсмена ждёт длительная реабилитация.

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