Актёр РФ Егор Бероев одним жестом дал исчерпывающий ответ всем "испуганным патриотам"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Одни выступили с поддержкой в адрес ВС РФ, а вторые отреклись от родины и сбежали за границу, критикуя власть и осуждая оставшихся коллег.

Фото: Инстаграм

Актёр Егор Бероев — один из тех, кто чётко обозначил свою позицию о спецоперации и начал помогать бойцам на передовой, а также пострадавшим гражданам Донбасса.

Недавно артист появился на премьере фильма "Сквозь время" в компании военнослужащего на инвалидной коляске, который приехал в столицу для прохождения планового обследования.

"Это сержант 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Абдулла Джафар Рафит, мой друг. Он воевал с 2014-го года, защищал ДНР и в 2018-м году потерял ноги", — сказал актёр.

Бероев в беседе с журналистами сообщил, что считает таких людей "героями нашего времени" и им самое место на общественных мероприятиях. Об этом сообщает "МК".

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