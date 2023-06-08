Певица Вера Брежнева на концерте в Прибалтике призналась в спонсировании ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева после начала СВО на Украине отреклась от России и уехала за границу. Долгое время артистка якобы занималась благотворительностью и помогала пострадавшим соотечественникам. Но недавно она сообщила о том, что возвращается к концертной деятельности, однако выступления в российских городах не намечается.

Фото: thevoicemag.ru

В Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!" опубликовано видео, где Брежнева выступает в Прибалтике и начинает свой концерт со слов о том, что она украинка. Также артистка сообщает зрителям, что все полученные деньги она передаст в поддержку Украины.

Авторы канала отметили: несмотря на свою патриотичность, весь концерт звучали только русскоязычные хиты.

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