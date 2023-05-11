В браке Константина Меладзе и Веры Брежневой наблюдают проблемы: разные политические взгляды

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о том, что брак композитора Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой трещит по швам, ходят давно. Пользователи Сети заметили, что знаменитости перестали публиковать совместные фото, а артистка всё чаще появляется на публике без обручального кольца.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Некоторые поклонники считают, что проблемы в отношениях Меладзе и Брежневой возникли после начала СВО на Украине. Композитор и певица не сошлись в политических взглядах.

Однако подписчики украинской певицы ждут, что она прервёт молчание и поздравит Меладзе с юбилеем.

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