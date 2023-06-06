Актёр РФ Валерий Баринов объяснил, почему Дмитрий Назаров сбежал с женой во Францию

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Валерий Баринов высказался о поступках Дмитрия Назарова, который после начала СВО на Украине принял антироссийскую позицию и уехал из страны. Артист предполагает, что дурное влияние на коллегу оказала его жена Ольга Васильева.

Фото: msk1.ru

Баринов в новом интервью сообщил, что лично знаком с опальным актёром и его супругой. Он также рассказал о том, что Назаров недавно переехал во Францию, где у него имеется недвижимость.

"Там у него дом на Лазурном берегу и жена-дура. Кстати, они познакомились у меня дома. Ольга жила этажом выше и пришла в гости, а у меня оказался Димка", — объяснил артист.

77-летний актёр отметил, что Назаровым всегда было легко манипулировать, поэтому некоторые люди часто этим пользовались.

"К сожалению, ему не хватает характера мужского и силы личности. Димой очень легко манипулировать. Когда-то мы с ним на протяжении полугода снимались. Вместе жили, и я видел, как он поддается влиянию других людей", — заключил Баринов в беседе с "Экспресс газетой".

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