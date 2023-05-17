АиФ: актёр РФ Дмитрий Назаров не смог сдержать удивления от русофобских высказываний жены

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров после начала СВО на Украине раскритиковал действия российских властей и напоролся на шквал негатива со стороны соотечественников. Позже артиста вместе с женой Ольгой Васильевой уволили из театра имени Чехова, и они, не выдержав давления общественности, уехали из России.

Фото: passion.ru

За границей звёздная пара охотно даёт интервью и резко высказывается о родине и политической ситуации. Однако на этот раз фокус внимания Васильева перетянула на себя.

В очередной беседе с проукраинскими журналистами актриса сообщила о том, что в России "страшно даже улыбнуться, потому что может прилететь по роже". От такого изречения даже сам Назаров не смог скрыть своё недоумение. Об этом сообщает aif.ru.

"С каждым годом в России страшнее улыбаться, потому что в ответ ты можешь получить по роже", - сказала Васильева.

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