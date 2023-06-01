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Панин попросил СБУ Украины закрыть против него уголовное дело: Смешная история

0:57
Шоу-бизнес

Алексей Панин обратился к руководителю СБУ Украины с просьбой простить ему его поведение 2014 года, когда он с флагом России приветствовал присоединение Крыма к России.

Панин попросил СБУ Украины закрыть против него уголовное дело: Смешная история
Фото: dni.ru

Звезда фильма "Жмурки" назвал ситуацию "смешной историей" и рассказал, что в 2014 году Украина возбудила против него уголовное дело за посягательство на территориальную целостность страны. 

Панин объяснил, что не может напрямую обратиться к Владимиру Зеленскому, так как лично с ним не знаком. Актёр напомнил, что уже много раз извинялся за своё поведение, вызванное, по его словам, влиянием алкоголя. 

Артист объяснил, что в России на него тоже завели уголовное дело за оправдание терроризма, так как он с 24 февраля 2022 года активно критикует проведение спецоперации на Украине и политику Владимира Путина.

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На актера Алексея Панина возбудили уголовное дело
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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