Панин об уголовном деле против него: "Бог услышал мои молитвы"

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Актёр Алексей Панин отреагировал на новость о том, что на него завели уголовное дело в России.

Фото: Instagram

Звезда фильма "Жмурки" дал интервью израильскому блогеру Арику Нудельману. Артист признался, что не понимает, почему ему до сих пор не присвоили статус инаогента. Удивляло Панина и то, что уголовного дела на него тоже долгое время не заводили.

"Я столько уже наговорил. И ни одной уголовной статьи даже не возбудили. Как-то совсем обидно", — сказал артист до того, как узнал о начавшемся уголовном преследовании.

Проживающий в Испании артист отметил, что с Россией его уже ничего не связывает.

Весть о том, что против него заведено уголовное дело, Панина обрадовала.

"Бог услышал мои молитвы", — написал он в своём Telegram-канале.

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На актера Алексея Панина возбудили уголовное дело