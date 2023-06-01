Саманта появится в продолжении сериала "Секс в большом городе": Ким Кэтролл согласилась принять участие

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная американская актриса Ким Кэтрол снимется в продолжении сериала "Секс в большом городе".

Фото: glamour.ru

Культовый сериал "Секс в большом городе" спустя много лет получил своё продолжение в картине "И просто так". Однако в новых сериях зрители не увидели четвёртую подругу — Саманту, которую играла Ким Кэтролл.

Скоро выходит второй сезон нового сериала, однако в этот раз фанаты увидят любимых героинь в полном составе. Появление Ким во втором сезоне сиквела подтвердила пресс-секретарь компании HBO. Об этом сообщает StarHit.

Стоит отметить, что появление Кэтролл в сериале может быть коротким. Сцену с Самантой снимали в машине на парковке, действие происходило в марте. К месту назначения актриса добиралась в машине с затемненными окнами.

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