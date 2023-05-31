Юморист Ефим Шифрин преобразился до неузнаваемость. Образ ортодоксального еврея вызвал у интернет-пользователей много вопросов.
Ефим Шифрин опубликовал в своём микроблоге снимок, на котором он запечатлён с седой бородой и в национальном еврейском костюме.
Фото артиста поделился Telegram-канал "Небожена", подписчики которого принялись активно обсуждать изменение внешности звезды "Аншлага".
"Тоже свалил в Израиль?";
"Это сценический образ или он вспомнил о вере отцов?";
"Вообще-то он уже давно пишет свое настоящее имя — Нахим и никогда не скрывал своих еврейских корней, не совсем понятно, чего так все возбудились", — комментировали снимок юмориста интернет-пользователи.
Сведущие фолловеры пояснили, что это образ Ефима Шифрина, в котором он играет в спектакле Московского театра мюзикла.
Ранее Елена Воробей рассказала об отношении Ефима Шифрина к его участию в "Аншлаге".
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