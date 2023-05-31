Внешний вид Ефима Шифрина шокировал публику: Тоже свалил в Израиль?

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Ефим Шифрин преобразился до неузнаваемость. Образ ортодоксального еврея вызвал у интернет-пользователей много вопросов.

Фото: Инстаграм Ефима Шифрина

Ефим Шифрин опубликовал в своём микроблоге снимок, на котором он запечатлён с седой бородой и в национальном еврейском костюме.

Фото артиста поделился Telegram-канал "Небожена", подписчики которого принялись активно обсуждать изменение внешности звезды "Аншлага".

"Тоже свалил в Израиль?"; "Это сценический образ или он вспомнил о вере отцов?"; "Вообще-то он уже давно пишет свое настоящее имя — Нахим и никогда не скрывал своих еврейских корней, не совсем понятно, чего так все возбудились", — комментировали снимок юмориста интернет-пользователи.

Сведущие фолловеры пояснили, что это образ Ефима Шифрина, в котором он играет в спектакле Московского театра мюзикла.

Ранее Елена Воробей рассказала об отношении Ефима Шифрина к его участию в "Аншлаге".

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Нахим Шифрин. Мир тесен