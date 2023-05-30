Названы российские сериалы, оказавшиеся ремейками американских шоу

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многие российские сериалы являются адаптацией популярных западных шоу. Практика съёмок различных ремейков в своей стране очень популярна во всём мире. Недавно стал известен список сериалов-адаптаций, которые побили все рекорды в России.

Фото: filmpro.ru

Портал "Чемпионат" опубликовал названиях сериалов, которые оказались ремейками на заграничные картины. Например, сериал "Воронины" стал адаптацией многосерийной ленты "Все любят Рэймонда". Сообщается, что эта картина является очень популярной на американском телевидении.

Юмористический ситком "Маша+Саша", который продолжительное время выходил на телеканале ТНТ, является адаптацией франко-канадского сериала "Парень и девушка".

Популярный сериал "Не родись красивой" был снят по мотивам колумбийской "Я — Бетти, дурнушка".

Также в подборке известных адаптаций оказались сериалы "Родина", "Мост", "Как я встретил вашу маму", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.