Актриса Яна Троянова объявила о своей эмиграции во Францию.
Троянова покинула Россию 15 октября 2022 года, сразу после завершения съёмок сериала "Ольга" для телеканала ТНТ.
Артистка призналась, что сбежала за границу из-за страха преследования со стороны ФСБ.
"Оставаться было опасно. Уехала не задумываясь. Документы получила без особых проблем. Французскую визу мне доставили на дом. Это виза таланта. Нужно было отказаться делать проекты в России и показать, что я боролась с режимом", — заявила она в интервью Юрию Дудю*.
Сначала Троянова жила в Париже, потом переехала в Пюто, а теперь осваивается в Версале.
"Оставаться здесь я не собираюсь. Ищу другой город. Но моя база — это Франция. Сейчас нужно интегрироваться, через четыре года будет возможность сделать ВНЖ", — отметила актриса.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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