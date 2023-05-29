Актриса Яна Троянова эмигрировала из России во Францию ещё осенью 2022 года

Актриса Яна Троянова объявила о своей эмиграции во Францию.

Фото: kp.ru

Троянова покинула Россию 15 октября 2022 года, сразу после завершения съёмок сериала "Ольга" для телеканала ТНТ.

Артистка призналась, что сбежала за границу из-за страха преследования со стороны ФСБ.

"Оставаться было опасно. Уехала не задумываясь. Документы получила без особых проблем. Французскую визу мне доставили на дом. Это виза таланта. Нужно было отказаться делать проекты в России и показать, что я боролась с режимом", — заявила она в интервью Юрию Дудю*.

Сначала Троянова жила в Париже, потом переехала в Пюто, а теперь осваивается в Версале.

"Оставаться здесь я не собираюсь. Ищу другой город. Но моя база — это Франция. Сейчас нужно интегрироваться, через четыре года будет возможность сделать ВНЖ", — отметила актриса.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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