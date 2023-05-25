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Актёр Михаил Мамаев признался, что не общается с Кристиной Орбакайте со съёмок фильма "Гардемарины 1787. Мир"

0:59
Шоу-бизнес

Актёр Михаил Мамаев подтвердил, что не поддерживает общение с певицей Кристиной Орбакайте.

Актёр Михаил Мамаев признался, что не общается с Кристиной Орбакайте со съёмок фильма "Гардемарины 1787. Мир"
Фото: sexologyjournal.ru

Обракайте и Мамаев вместе снимались в фильме "Гардемарины 1787. Мир". Ходили слухи, что на съёмках между артистами завязалась романтическая связь. Однако, как оказалось, влюблённость Кристины и Михаила оказалась лишь домыслом фанатов.

"В последний раз я виделся с Кристиной на съёмочной площадке. Мы хорошо общались, вспоминали юность. Но сейчас не контактируем", — заявил актёр в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

Мамаев подчеркнул, что не знает о позиции Орбакайте по отношению к СВО на Украине. Однако критика спецоперации со стороны Аллы Пугачёвой его не удивляет.

"Горько, что некоторые коллеги оказались по ту сторону баррикад. Но во многом это было предсказуемо", — резюмировал актёр.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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