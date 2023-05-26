Следствие арестовало 136 счетов блогера Елены Блиновской и её мужа на время расследования по уголовному делу

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что 136 счетов известного блогера Елены Блиновской и её мужа Алексея были арестованы.

Фото: ria.ru

Как сообщат ТАСС, в ходе расследования уголовного дела по неуплате налогов в крупном размере органы арестовали 136 счетов звёздной пары с целью обеспечительной меры при расследовании. Отмечается, что на счетах хранятся сотни миллионов рублей, находящиеся в разных столичных банках.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста Елены Блиновсокой.

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