Стало известно, что 136 счетов известного блогера Елены Блиновской и её мужа Алексея были арестованы.
Как сообщат ТАСС, в ходе расследования уголовного дела по неуплате налогов в крупном размере органы арестовали 136 счетов звёздной пары с целью обеспечительной меры при расследовании. Отмечается, что на счетах хранятся сотни миллионов рублей, находящиеся в разных столичных банках.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста Елены Блиновсокой.
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