Поклонников Бузовой удивила её афиша с флагом ЛГБТ: Разве это не пропаганда?

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети обсуждают афишу концерта Ольги Бузовой в Тель-Авиве с символикой ЛГБТ.

Фото: Телеграм-канал "Небожена"

В Telegram-канале "Небожена" опубликовали афишу на иврите с анонсом концерта Ольги Бузовой в Тель-Авиве.

"Бузова двинула с большим туром по гей-клубам. Начнёт с Израиля, первый концерт пройдет 7 июня в Тель-Авиве. Целевая аудитория Оли", — гласит подпись к изображению, на котором звезда "Дома-2" изображена с цветастым флагом.

Интернет-пользователей удивил такой маркетинговый ход с использованием символики ЛГБТ, пропаганда которого запрещена в России.

"Разве это не пропаганда? Штрафануть по самое не балуй, чтобы головой думала, а не тем местом, на которое трусы натягивает", — высказывают своё негодование фолловеры.

Поклонники Ольги Бузовой считают, что это провокация, и на афишу знаменитости просто прифотошопили запрещённую символику с целью подставить Бузову.

"Похоже фейк, и просто пририсованный флаг", — предположили интернет-пользователи.

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