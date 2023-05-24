Певец SHAMAN женился, чтобы осчастливить как можно больше русских женщин, которые в него влюблены.
Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, раскрыл подробности своей полигамной свадьбы.
Сообщение о женитьбе артиста оказалось рекламой его нового клипа "Мёд", в котором Дронов "оптом" женился на своих поклонницах. Невесты выстроились в очередь, и каждой певец надел обручальное кольцо.
"Я, наконец-то, сыграл свадьбу, о которой мечтает каждый русский мужчина!" — написал SHAMAN в своём микроблоге под кадрами с десятками своих избранниц в подвенечных платьях.
Дронов рассказал, что таким образом исполнил мечту каждой женщины.
Поклонницы артиста не оценили такую полигамную свадьбу.
"Что значит "смог исполнить мечту каждой женщины"? Не своей любимой женщины, а каждой? Кто вам тексты пишет, увольте его", — укорили артиста подписчицы.
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