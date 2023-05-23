Украинцы ополчились на Лободу, решившую выступить в Киеве

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Светлану Лободу отказались принять в Киеве, несмотря на то, что она критиковала СВО и открыто поддерживала Украину.

Фото: rosbalt.ru

В конце августа артистка должна была дать концерт в Киеве, однако его отменили организаторы, о чём сами и проинформировали в соцсетях.

При этом причина отмена концерта Лободы не была озвучена. Организаторы лишь сообщили, что слушатели смогут получить обратно деньги за билеты.

Украинские комментаторы сочли такое решение правильным, продемонстрировав тем самым своё отношение к певице.

"Единственное правильное решение!", "Супер! А я бы и деньги ей не возвращала", "Концерта Лободы не будет не только в Киеве. Его никогда не будет на Украине!", "Все правильно. Концертов Лободы у нас больше не будет!" — написали комментаторы.

Лобода покинула Россию сразу после начала спецоперации. При этом певица жила в Латвии, давая концерты в США и Европе, хотя активно публично поддерживала Украину.

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LOBODA — Твои Глаза [Официальное видео]