Украинская певица Светлана Лобода, которая покинула Россию после начала СВО, объявила о своих планах провести благотворительный концерт в Киеве. Это вызвало недовольство у местной публики.
В социальных сетях певицы появились гневные комментарии соотечественников, которые не одобрили её решение. Основной причиной недовольства стало предполагаемое исполнение артисткой своих старых хитов на русском языке.
В блоге певицы можно увидеть комментарии типа: "Света, иди обратно в Россию, там тебе было так хорошо", "Мы не забудем, что ты говорила в 2014 году", "Уйди!", "Верни себя домой, Света, в Московию".
К обсуждению присоединились те, кто пытался защитить артистку, напоминая о её гражданской позиции в последний год. Однако аргументы не убедили критиков, которые считают, что адвокаты Лободы представляют только ботов.
Третьей стороной в обсуждении стали граждане РФ, критикующую певицу за "предательство", говоря: "России она не нужна, оставьте её себе", "Она была неприемлема там и здесь. Не повезло".
Лобода пока не прокомментировала обсуждения и не заявила о каких-либо изменениях в графике выступлений. Стоит отметить, что опубликованные афиши концерта напечатаны на украинском языке, и нет никаких данных о том, что артистка планировала петь на русском.
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