Певицу Лободу раскритиковали на Украине из-за планов выступить в Киеве

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая покинула Россию после начала СВО, объявила о своих планах провести благотворительный концерт в Киеве. Это вызвало недовольство у местной публики.

Фото: ria.ru

В социальных сетях певицы появились гневные комментарии соотечественников, которые не одобрили её решение. Основной причиной недовольства стало предполагаемое исполнение артисткой своих старых хитов на русском языке.

В блоге певицы можно увидеть комментарии типа: "Света, иди обратно в Россию, там тебе было так хорошо", "Мы не забудем, что ты говорила в 2014 году", "Уйди!", "Верни себя домой, Света, в Московию".

К обсуждению присоединились те, кто пытался защитить артистку, напоминая о её гражданской позиции в последний год. Однако аргументы не убедили критиков, которые считают, что адвокаты Лободы представляют только ботов.

Третьей стороной в обсуждении стали граждане РФ, критикующую певицу за "предательство", говоря: "России она не нужна, оставьте её себе", "Она была неприемлема там и здесь. Не повезло".

Лобода пока не прокомментировала обсуждения и не заявила о каких-либо изменениях в графике выступлений. Стоит отметить, что опубликованные афиши концерта напечатаны на украинском языке, и нет никаких данных о том, что артистка планировала петь на русском.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

LOBODA — Твои Глаза