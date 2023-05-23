Телеведущий Леонид Якубович впервые вышел в свет с единственным сыном Артёмом

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Леонид Якубович появился на премьере фильма "Хитровка. Знак четырёх" в сопровождении единственного сына Артёма Антонова и супруги Марины Видо. Все были в приподнятом настроении и дружелюбно пообщались с журналистами.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В эфире программы "Ты не поверишь!" Якубович рассказал о том, что был паршивым отцом и уделял мало внимания сыну. Однако сейчас он проводит много времени с наследником и они любят вместе ходить на рыбалку.

Сам Антонов рассказал о том, что его отец всегда был к нему добр, но и лишнего делать не позволял, всегда следил за ним несмотря на большую занятость на работе.

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