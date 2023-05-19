Ведущий Леонид Якубович пришёл на кинопремьеру с женой Видо и опроверг слухи о разводе

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Совместный выход телеведущего Леонида Якубовича с супругой Мариной Видо стал неожиданностью для общественности. В Сети давно ходили слухи, что пара рассталась, а ведущий строит отношения с молодой любовницей.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Звёздная пара посетила премьеру фильма Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх". Якубович с Видо сидели вместе и казались счастливой парой. Таким образом телеведущий опроверг все домыслы о расставании с женой.

Поклонники также отметили, что жена Якубовича сильно изменила внешность. Видо перекрасилась из привычной блондинки в брюнетку и, возможно, прошла некоторые процедуры по омоложению.

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