Виталий Бородин высказался о будущем Ивана Урганта и Валерия Меладзе в России

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Глава Федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Pravda.Ru высказался о будущем Ивана Урганта и Валерия Меладзе в России. Он считает, что после их возвращения в страну с ними никто не будет сотрудничать и тем более предлагать прежние заработки.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"С этими людьми, с предателями родины, с предателями нашей страны никто работать не будет", — заявил деятель.

Собеседник Pravda.Ru отметил, что в отношении "звёзд-предателей" необходимо применять жёсткие санкции, вплоть до изъятия имущества и запрета на въезд в Россию. Бородин подчеркнул, что большинство из опальных артистов так или иначе связаны с Украиной, а в России они всего лишь зарабатывали огромные деньги. Поэтому всем, кто уехал из страны и осудил СВО стоит "сидеть там вместе с президентом Зеленским".

"О чём тут можно говорить? Какие они звёзды? Это самые настоящие предатели. Всех нужно для начала лишить государственных званий и наград, возбудить уголовные дела в отношении их, всё отнять в пользу государства и не пускать больше в страну", — сказал Бородин в беседе с Pravda.Ru.

Бородин уверен, что сбежавшие из России артисты никому не нужны за границей, поэтому в ближайшее время они начнут возвращаться в страну, как например Алла Пугачёва, которая недавно приезжала на родину. Однако им больше не получить былой славы и заработков.

"Там они не собирают аудиторию, как собирали здесь в своих залах на концертах. Там они не востребованы. Там они — никто. Поэтому эти "никто" сейчас хотят вернуться обратно, потому что здесь им было хорошо, здесь было сладко", — отметил Бородин.

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