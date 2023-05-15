Исчезнувший с ТВ Дмитрий Шепелев стал продюсером и готовится к запуску собственного шоу

Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал появляться на экранах российского ТВ. Поклонники деятеля начали волноваться о карьере ведущего и предположили, что дела в семье знаменитости плохи.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Недавно близкий к нему источник сообщил, что на самом деле, Шепелев пробует себя в новой профессии — продюсер. Телеведущий активно снимает свой образовательный проект. Однако подробности о тематике и формате съёмок не раскрываются.

Более того, он отказался вести свою авторскую программу и предпочёл остаться за кадром. Шепелев также проходит обучение в Школе событийного продюсирования. Об этом сообщает "КП".

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