Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал появляться на экранах российского ТВ. Поклонники деятеля начали волноваться о карьере ведущего и предположили, что дела в семье знаменитости плохи.
Недавно близкий к нему источник сообщил, что на самом деле, Шепелев пробует себя в новой профессии — продюсер. Телеведущий активно снимает свой образовательный проект. Однако подробности о тематике и формате съёмок не раскрываются.
Более того, он отказался вести свою авторскую программу и предпочёл остаться за кадром. Шепелев также проходит обучение в Школе событийного продюсирования. Об этом сообщает "КП".
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